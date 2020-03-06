مقتل 4 من ميليشيا “الدفاع الوطني” في انفجار استهدف سيارة عسكرية في ريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انفجار لغم أرضي في سيارة نقل مقاتلي “الدفاع الوطني” من أبناء دير الزور، كانوا في مهمة تمشيط بادية منطقة الحريبات بريف الرقة الجنوبي الشرقي الخاضع لسيطرة النظام ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح آخرين.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 358 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة جراء هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.