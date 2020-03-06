القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة قرية “أم الكيف” الاستراتيجية 

6 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية على قرية أم الكيف الاستراتيجية بريف تل تمر، وذلك بعد أيام من الهدوء الحذر في المنطقة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف محيط قرية أم الكيف شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 فبراير/شباط الفائت، قصفا مدفعيا من القاعدة التركية في قرية الداودية التابعة لبلدة أبو راسين، يستهدف قريتي أم الكيف ودردارا ومناطق في ريف تل تمر.
كما رصد “المرصد السوري” تعزيزات عسكرية للقوات التركية في كل من الداودية والمنطقة الواقعة ما بين قريتي باب الخير وأم عشبة.

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