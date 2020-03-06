جرحى في قصف مدفعي للقوات الكردية على مدينة عفرين.. والقوات التركية تجدد القصف على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات الكردية، مساء اليوم، الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

على صعيد متصل، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، واستهدفت كل من ارشادية وكفر انطون وتات مراش وعين دقنة وشيخ عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، قصفا مدفعيا مصدره القاعدة التركية في قرية تل جبرين، استهدف قرية الزيارة التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات التركية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى بيلونية وحربل وشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.