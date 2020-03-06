مدير “المرصد السوري”: التهدئة سيدة الموقف الآن.. الـ 24 ساعة تشهد غيابا كاملا للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام

7 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: التهدئة سيدة الموقف الآن.. الـ 24 ساعة تشهد غيابا كاملا للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام بالإضافة للطائرات التركية المسيرة.. هناك عدة قذائف على الجبهات ولكن البعض يريد أن تنهار الهدنة التي تعطي قليلا من الارتياح لدى المدنيين.. في الساعات الثلاث الأولى كان هناك اشتباكات وانتهت بشكل كامل عند الساعة الثالثة فجرا.. نسمع قذائف في مناطق متفرقة في ريف حلب قذيفة واحدة وفي ريف حماة أيضا واحدة وعدة قذائف في محاور التماس في ريف إدلب 

فرانس 24

مدير "المرصد السوري": التهدئة سيدة الموقف الآن.. الـ 24 ساعة تشهد غيابا كاملا للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام بالإضافة للطائرات التركية المسيرة.. هناك عدة قذائف على الجبهات ولكن البعض يريد أن تنهار الهدنة التي تعطي قليلا من الارتياح لدى المدنيين.. في الساعات الثلاث الأولى كان هناك اشتباكات وانتهت بشكل كامل عند الساعة الثالثة فجرا.. نسمع قذائف في مناطق متفرقة في ريف حلب قذيفة واحدة وفي ريف حماة أيضا واحدة وعدة قذائف في محاور التماس في ريف إدلب

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, March 6, 2020

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