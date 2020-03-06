خلال الـ 24 ساعة الأولى.. هدوء حذر في منطقة “بوتين – أردوغان” وغياب تام للطائرات وخروقات طفيفة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الـ 24 ساعة الأولى من وقف إطلاق النار، غيابا تاما للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام إضافة للطائرات المسيرة التركية في أجواء منطقة “خفض التصعيد”.

وتشهد المنطقة هدوءا حذرا تتخلله بعض القذائف، حيث استهدفت قوات النظام بقذيفة مدفعية بلدة تقاد بريف حلب الغربي، كما قصفت بعدة قذائف محاور قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وقذيفة استهدفت محاور ريف حماة الشمالي الغربي.

وبذلك، يكون 24 ساعة متواصلة من وقف إطلاق النار مرت دون خروقات تذكر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور فليفل بريف إدلب الجنوبي، فيما إنتهت تلك الاشتباكات بعد مضي دقائق معدودة.

ورصد المرصد السوري، دوي انفجارات في ريف اللاذقية، ناتج عن تصدي الدفاعات الجوية في مطار حميميم لطيران مسير في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، خسائر بشرية جراء الاستهدافات والاشتباكات بين قوات النظام ومجموعات جهادية على محاور بجبل الزاوية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث قتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 على الأقل من الحزب الإسلامي الإسلامي التركستاني.