وقف إطلاق النار الجديد يدخل يومه الثاني بغياب متواصل لطائرات النظام والروس وهدوء حذر يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار غياب طائرات النظام والروس عن أجواء منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الثاني على التوالي، بالتزامن مع هدوء حذر ساد عموم المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وحتى اللحظة، تخلله اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومجموعات جهادية من جهة أخرى على محور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد على مدار اليوم الأول من وقف إطلاق النار هدوءًا حذراً ساد عموم المنطقة، تخللها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور فليفل بريف إدلب الجنوبي، فيما إنتهت تلك الاشتباكات بعد مضي دقائق معدودة، بالإضافة لخسائر بشرية جراء الاستهدافات والاشتباكات بين قوات النظام ومجموعات جهادية على محاور بجبل الزاوية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث قتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 على الأقل من الحزب الإسلامي الإسلامي التركستاني.