وزير الدفاع التركي: لا انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب ووفد عسكري روسي سيزور أنقرة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات.

وذكر أكار أن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع وأن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول طريق “M4” في منطقة إدلب.

وكانت الرئاسة التركية نقلت عن الرئيس التركي أمس الجمعة، قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها ويضمن الأمن للقوات والمدنيين.

وشدد الرئيس التركي أن بلاده ستظل على أهبة الاستعداد دائما للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من القوات الحكومية السورية في إدلب.

وكان الرئيسان الروسي والتركي توصلا الخميس إلى وثيقة مشتركة تتضمن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، شمال غربي سوريا.

المصدر:RT