عملية اغتيال جنوب العاصمة دمشق تطال قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني مقرب من “حسن نصر الله”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال طالت قيادي بارز في صفوف الحرس الثوري الإيراني بمنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق وذلك مساء أمس الجمعة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن القيادي البارز يدعى (ف.د) وهو الذي قاد العمليات العسكرية في منطقة تدمر إبان المعارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” كما أنه مقرب من “حسن نصر الله” أمين عام حزب الله اللبناني، وكان المرصد السوري رصد في الـ 24 من الشهر الفائت خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب العاصمة دمشق، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل هم: فلسطينيان اثنان من حركة الجهاد الإسلامي، و4 من القوات الموالية لإيران أحدهم من الجنسية السورية بينما لم تعرف هوية البقية حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منتصف ليل أمس، مواقعاً لحركة الجهاد الإسلامي والحرس الثوري الإيراني جنوب العاصمة دمشق على بعد كيلومترات قليلة من مطار دمشق الدولي.