مدير”المرصد السوري”: عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات “الحرس الثوري الإيراني” في محيط العاصمة دمشق وفي خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل أي أنه هو الذي كان يقود قوات “الحرس الثوري الإيراني” في جنوب سوريا، بحسب المعلومات التي وردتنا عملية الاغتيال تمت عبر “مسدس كاتم” في منطقة السيدة زينب، خسارة كبيرة لـ “حزب الله” اللبناني والإيرانيين، الشخص الذي جرى اغتياله هو قائد بارز في “الحرس الثوري الإيراني” وهو مسؤول العمليات في جنوب العاصمة دمشق والحدود مع الجولان السوري

مدير"المرصد السوري": عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات "الحرس الثوري الإيراني" في محيط العاصمة دمشق مدير"المرصد السوري": عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات "الحرس الثوري الإيراني" في محيط العاصمة دمشق وفي خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل أي أنه هو الذي كان يقود قوات "الحرس الثوري الإيراني" في جنوب سوريا، بحسب المعلومات التي وردتنا عملية الاغتيال تمت عبر "مسدس كاتم" في منطقة السيدة زينب، خسارة كبيرة لـ "حزب الله" اللبناني والإيرانيين، الشخص الذي جرى اغتياله هو قائد بارز في "الحرس الثوري الإيراني" وهو مسؤول العمليات في جنوب العاصمة دمشق والحدود مع الجولان السوري Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 7, 2020