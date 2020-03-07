مدير”المرصد السوري”: عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات “الحرس الثوري الإيراني” في محيط العاصمة دمشق وفي خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل

7 مارس,2020
أقل من دقيقة

مدير”المرصد السوري”: عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات “الحرس الثوري الإيراني” في محيط العاصمة دمشق وفي خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل أي أنه هو الذي كان يقود قوات “الحرس الثوري الإيراني” في جنوب سوريا، بحسب المعلومات التي وردتنا عملية الاغتيال تمت عبر “مسدس كاتم” في منطقة السيدة زينب، خسارة كبيرة لـ “حزب الله” اللبناني والإيرانيين، الشخص الذي جرى اغتياله هو قائد بارز في “الحرس الثوري الإيراني” وهو مسؤول العمليات في جنوب العاصمة دمشق والحدود مع الجولان السوري

 

مدير"المرصد السوري": عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات "الحرس الثوري الإيراني" في محيط العاصمة دمشق

مدير"المرصد السوري": عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات "الحرس الثوري الإيراني" في محيط العاصمة دمشق وفي خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل أي أنه هو الذي كان يقود قوات "الحرس الثوري الإيراني" في جنوب سوريا، بحسب المعلومات التي وردتنا عملية الاغتيال تمت عبر "مسدس كاتم" في منطقة السيدة زينب، خسارة كبيرة لـ "حزب الله" اللبناني والإيرانيين، الشخص الذي جرى اغتياله هو قائد بارز في "الحرس الثوري الإيراني" وهو مسؤول العمليات في جنوب العاصمة دمشق والحدود مع الجولان السوري

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 7, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

7 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: المرصد كان يتحفظ خلال الفترة الماضية عن نشر مايجري من قتلى من مجموعات المرتزقة الموالين لأردوغان في ليبيا كون “المرصد السوري” لايريد أن يحرف الرأي الدولي عن ما يجري في إدلب

7 مارس,2020

مدير”المرصد السوري”: الأمس اندلعت اشتباكات في جبل الزاوية وقتل فيها (6) عناصر من قوات النظام و(9) من “الحزب الإسلامي التركستاني” وانتهت الاشتباكات الثالثة فجر الأمس، لكن اليوم لايوجد أي خروقات ولا أي اشتباكات على الإطلاق

7 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: التهدئة سيدة الموقف الآن.. الـ 24 ساعة تشهد غيابا كاملا للطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام

6 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في إدلب، كان هناك 15 قتيلا من قوات النظام والحزب الإسلامي التركستاني في اشتباكات استمرت لعدة ساعات بجبل الزاوية دون أن تتقدم قوات النظام