القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد نحو مواقعها في محافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السوري، حيث دخلت عشرات الآليات التركية بعد ظهر اليوم السبت عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، واتجهت الآليات نحو المواقع التركية في إدلب، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3480 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8350 جندي تركي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، دخول ما لا يقل عن 150 آلية وعربة عسكرية تابعة للقوات التركية نحو الأراضي السورية، وجرت العملية على 3 دفعات حيث دخل الرتل الأول بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، بينما دخل الرتلين الثاني والثالث صباح اليوم، واتجهت الأرتال جميعها إلى المواقع التركية في محافظة إدلب، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”