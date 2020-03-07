استشهاد مواطن جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة لقوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة قرب جسر مدينة البصيرة انفجرت لحظة مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، مما أدى لاستشهاد أحد المواطنين كان بالقرب من مكان التفجير.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 454 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 147 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 302 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.