مدير”المرصد السوري”: الأمس اندلعت اشتباكات في جبل الزاوية وقتل فيها (6) عناصر من قوات النظام و(9) من “الحزب الإسلامي التركستاني” وانتهت الاشتباكات الثالثة فجر الأمس، لكن اليوم لايوجد أي خروقات ولا أي اشتباكات على الإطلاق

7 مارس,2020
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مدير”المرصد السوري”: الأمس اندلعت اشتباكات في جبل الزاوية وقتل فيها (6) عناصر من قوات النظام و(9) من “الحزب الإسلامي التركستاني” وانتهت الاشتباكات الثالثة فجر الأمس، لكن اليوم لايوجد أي خروقات ولا أي اشتباكات على الإطلاق كل ماهو موجود تحليق للطائرات الحربية الروسية في سماء المنطقة يبدو أنها استطلاع واستكشاف في المنطقة تمهيداً لتطبيق اتفاقية “بوتين – أردوغان” والتي بموجبها في مرحلتها الثانية ستكون دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية الدولي، منذ البداية قلت أن المرحلة الأولى سوف تنتهي بسيطرة قوات النظام على طريق حلب – دمشق الدولي تكون هناك مرحلة تهدئة وبعدها يكون هناك دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية الدولي الذي ماهو عليه الحال الآن ومن المفترض أن تبدأ الدوريات عليه في الـ 15 من الشهر الجاري.

 

الأمس اندلعت اشتباكات في جبل الزاوية وقتل فيها (6) عناصر من قوات النظام و(9) من "الحزب الإسلامي التركستاني"

مدير"المرصد السوري": الأمس اندلعت اشتباكات في جبل الزاوية وقتل فيها (6) عناصر من قوات النظام و(9) من "الحزب الإسلامي التركستاني" وانتهت الاشتباكات الثالثة فجر الأمس، لكن اليوم لايوجد أي خروقات ولا أي اشتباكات على الإطلاق كل ماهو موجود تحليق للطائرات الحربية الروسية في سماء المنطقة يبدو أنها استطلاع واستكشاف في المنطقة تمهيداً لتطبيق اتفاقية "بوتين – أردوغان" والتي بموجبها في مرحلتها الثانية ستكون دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية الدولي، منذ البداية قلت أن المرحلة الأولى سوف تنتهي بسيطرة قوات النظام على طريق حلب – دمشق الدولي تكون هناك مرحلة تهدئة وبعدها يكون هناك دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية الدولي الذي ماهو عليه الحال الآن ومن المفترض أن تبدأ الدوريات عليه في الـ 15 من الشهر الجاري.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 7, 2020

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