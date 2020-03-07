الميليشيات الموالية لإيران تصادر المزيد من المنازل في مناطق جنوب العاصمة دمشق

محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن الميليشيات الموالية لإيران والمتمركزة في منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق استملكت 4 منازل تعود ملكيتها لأشقاء في بلدة حجيرة جنوب دمشق هُجروا في وقت سابق إلى الشمال السوري، حيث أقدمت مجموعة تابعة لميليشيا “لواء أبو الفضل العباس” الموالي لإيران على مصادرة المنازل، واستقدمت 4 من عوائل مقاتليها للعيش فيها، متهمين أصحابها بالانتماء لفصائل المعارضة سابقاً، والتسبب بمقتل عدد من مقاتلي اللواء أثناء المعارك التي دارت في المنطقة. ووفقا لمعلومات “المرصد السوري”

الميليشيا الموالية لإيران عرضت شراء المنازل في وقت سابق، عبر تجار العقارات والسماسرة العاملين لصالحها في المنطقة، لكن أصحابها رفضوا البيع بشكل قطعي.