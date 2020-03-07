وقف إطلاق النار الجديد يمضي 40 ساعة من الهدوء الحذر ضمن كامل منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” بشكل كامل، سواء من حيث القصف الجوي والبري أو الاشتباكات وذلك في إطار اليوم الثاني على التوالي لوقف إطلاق النار الجديد المنبثق عن اتفاق روسي – تركي، وكان المرصد رصد قبل ساعات تحليق لطائرات حربية روسية في سماء محافظتي إدلب وحلب ظهر اليوم السبت، حيث حلقت طائرتين تابعة لسلاح الجو الروسي في أجواء ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي، دون أن تشن أي ضربات جوية حتى اللحظة، في الوقت الذي يتواصل فيه الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”،

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد استمرار غياب طائرات النظام والروس عن أجواء منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الثاني على التوالي، بالتزامن مع هدوء حذر ساد عموم المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وحتى اللحظة، تخلله اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومجموعات جهادية من جهة أخرى على محور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.