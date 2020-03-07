المرصد السوري لحقوق الانسان:قيادي بارز ومُقرب من حسن نصر الله.. اغتيال عميد في الحرس الثوري بدمشق ﻿

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال دبيريان، وقال إنه قيادي بارز ومقرب من زعيم “حزب الله” في لبنان، حسن نصر الله.

تُعد منطقة السيدة زينب في دمشق إحدى أبرز أماكن تواجد المقاتلين سواء الإيرانيين الجنسية، أو عناصر ميليشيات عراقية وأفغانية وسورية محلية لكنهم يتلقون دعماً من طهران، وتشهد المنطقة تواجداً أمنياً مكثفاً، وتقول طهران إن هؤلاء المقاتلين “يحمون المراقد الشيعية المُقدسة هناك”.