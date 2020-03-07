من ضمنها راجمات صواريخ ومدافع.. أكثر من 100 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان” 

7 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، يتألف من ما يزيد عن 100 آلية، يضم دبابات ومدافع وراجمات صواريخ ومدرعات باتجاه محافظة ادلب.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3580 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8450 جندي تركي.

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