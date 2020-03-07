الألغام ومخلفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين.. مقتل عنصر في صفوف “قسد” شمال الرقة 

8 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة لقوات سوريا الديمقراطية، في قرية قزعلي في ريف تل أبيض الغربي، ما تسبب بمقتل عنصر وجرح آخرين. 
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 245 بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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