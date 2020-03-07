الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في مناطق نفوذها وتسلب أرزاق النازحين وممتلكاتهم

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن عناصر تابعة لفرقة الحمزة إحدى الفصائل الموالية لتركيا، اعتدت على النازحين وسلبتهم أرزاقهم في قرى جولقان وفقيران وكوركان بريف جنديرس التابعة لعفرين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 فبراير الفائت، اختطاف فصائل مسلحة لأكثر من 10 مواطنين خلال الـ 48 ساعة الفائتة، وذلك في قرى تابعة لناحيتي بلبل وراجو بريف عفرين، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، كما جرى اقتيادهم إلى جهة لاتزال مجهولة.

كان المرصد السوري أشار في 19 فبراير الفائت، إلى أن فصيل “صقور الشمال” المدعوم تركياً أجبر سكان محليين في قريتي قزلباش و بيلان على دفع مبالغ مالية لـ “دار القضاء” التابع للفصائل والمتواجد ضمن ناحية راجو تحت وطأة التهديد بالاعتقال في حال رفض الأهالي دفع المبالغ المالية المطلوبة منهم، فيما تقوم عناصر الفصيل ذاته بإجبار المدنيين على كسح أشجار الزيتون وتقليم كروم العنب وتشغيل جراراتهم بنقل الحطب من الأحراش والبساتين المستملكة من قائد الفصيل دون مقابل مادي.