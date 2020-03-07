مدير “المرصد السوري”: رصدنا 25 قذيفة مدفعية أطلقتها قوات النظام على بلدات الفطيرة وسفوهن والبارة

8 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: رصدنا 25 قذيفة مدفعية أطلقتها قوات النظام على بلدات الفطيرة وسفوهن والبارة.. قوات النظام سيطرت على معارة موخص والبريج بدون قتال وهي مناطق خالية من تواجد الفصائل.. وهي ضمن المنطقة التي تم الاتفاق عليها ضمن وقف إطلاق النار.  في ريف حماة الشمالي الغربي كان هناك اطلاق نار قالت الفصائل المقاتلة أنها تصدت لهجوم قوات النظام على تلك النقاط.. حتى الآن الطائرات الحربية لم تقصف المناطق.. وكان هناك تحليق للطائرات الروسية فقط دون تنفيذ صباح هذا اليوم. طريق دمشق-حلب الدولي لاتوجد عليه دوريات روسية حتى الآن.. وطريق حلب-الاذقية من المفترض أن تنطلق الدوريات المشتركة في الـ 5 من مارس/آذار الجاري. قبل ما يزيد عن شهر تكلمنا أن المرحلة الأولى تنتهي بسيطرة قوات النظام على طريق دمشق-حلب.. تبدأ بعدها مرحلة تهدئة ويتم تسيير دوريات روسية-تركية مشتركة على طريق حلب-اللاذقية الدولي وبعدها تكون المناطق الواقعة شمال طريق m4 وغرب m5 مناطق آمنة.
المدنييون السوريون لا يثقون بهذه الهدنة للعودة إلى منازلهم كما أن الإعلام التركي بدأ يروج عن عودة المدنيين ولكن في الحقيقة لم يعد أحد.
المقاتلون الذين في ليبيا هم أكبر من الرقم الذي نتحدث عنه في المرصد ولكن ما يعنينا هم المرتزقة السوريين فقط.. نتسائل أين آلاف الجهاديين اليوم عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف جرى نقلهم إلى ليبيا تحت العباءة التركية.
هؤلاء تم ترحيلهم قبل اشهر إلى ليبيا من جنسيات شمال افريقيا ومعظمهم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. وخلال معركة إدلب التي قوقفت الساعات الماضية كان هناك خروج للجهاديين من إدلب إلى ليبيا.

مدير "المرصد السوري": رصدنا 25 قذيفة مدفعية أطلقتها قوات النظام على بلدات الفطيرة وسفوهن والبارة

مدير "المرصد السوري": رصدنا 25 قذيفة مدفعية أطلقتها قوات النظام على بلدات الفطيرة وسفوهن والبارة.. قوات النظام سيطرت على معارة موخص والبريج بدون قتال وهي مناطق خالية من تواجد الفصائل.. وهي ضمن المنطقة التي تم الاتفاق عليها ضمن وقف إطلاق النار. في ريف حماة الشمالي الغربي كان هناك اطلاق نار قالت الفصائل المقاتلة أنها تصدت لهجوم قوات النظام على تلك النقاط.. حتى الآن الطائرات الحربية لم تقصف المناطق.. وكان هناك تحليق للطائرات الروسية فقط دون تنفيذ صباح هذا اليوم. طريق دمشق-حلب الدولي لاتوجد عليه دوريات روسية حتى الآن.. وطريق حلب-الاذقية من المفترض أن تنطلق الدوريات المشتركة في الـ 5 من مارس/آذار الجاري. قبل ما يزيد عن شهر تكلمنا أن المرحلة الأولى تنتهي بسيطرة قوات النظام على طريق دمشق-حلب.. تبدأ بعدها مرحلة تهدئة ويتم تسيير دوريات روسية-تركية مشتركة على طريق حلب-اللاذقية الدولي وبعدها تكون المناطق الواقعة شمال طريق m4 وغرب m5 مناطق آمنة.المدنييون السوريون لا يثقون بهذه الهدنة للعودة إلى منازلهم كما أن الإعلام التركي بدأ يروج عن عودة المدنيين ولكن في الحقيقة لم يعد أحد.المقاتلون الذين في ليبيا هم أكبر من الرقم الذي نتحدث عنه في المرصد ولكن ما يعنينا هم المرتزقة السوريين فقط.. نتسائل أين آلاف الجهاديين اليوم عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف جرى نقلهم إلى ليبيا تحت العباءة التركية.هؤلاء تم ترحيلهم قبل اشهر إلى ليبيا من جنسيات شمال افريقيا ومعظمهم من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".. وخلال معركة إدلب التي قوقفت الساعات الماضية كان هناك خروج للجهاديين من إدلب إلى ليبيا.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 7, 2020

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