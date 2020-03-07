مدير “المرصد السوري”: الفصائل قالت أنها تصدت لهجوم من قوات النظام على محور في ريف حماة الشمالي الغربي.. وشهدت الأجواء تحليقا لطائرات مسيرة تركية.

في جبل الزاوية قصفت قوات النظام بـ 25 قذيفة مدفعية بلدات عدة في ريف إدلب.. وتقدمت قوات النظام في قريتين فارغتين على خطوط التماس في محيط كفرنبل ولم تكن تخضع لسيطرة أي من الطرفين..الطائرات الروسية حلقت صباح اليوم ولم تقصف. وسائل إعلام تركية نشرت عن عودة المدنيين إلى بلداتهم وقراهم ولكن ما رصدنا عكس ذلك تماما.. هؤلاء النازحون لا يثقون بالنظام والتزاماته.

الاتفاق الروسي-التركي كان من المفترض أن توجد ضمانة لعودة المدنيين إلى مناطقهم في جميع المناطق. روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية هي بذلك ثبتت سيطرة النظام على جميع المناطق والتي هي نحو 300 قرية وبلدة منذ 24 كانون الثاني الفائت.

العربية مدير "المرصد السوري": الفصائل قالت أنها تصدت لهجوم من قوات النظام على محور في ريف حماة الشمالي الغربي.. وشهدت الأجواء تحليقا لطائرات مسيرة تركية.في جبل الزاوية قصفت قوات النظام بـ 25 قذيفة مدفعية بلدات عدة في ريف إدلب.. وتقدمت قوات النظام في قريتين فارغتين على خطوط التماس في محيط كفرنبل ولم تكن تخضع لسيطرة أي من الطرفين..الطائرات الروسية حلقت صباح اليوم ولم تقصف. وسائل إعلام تركية نشرت عن عودة المدنيين إلى بلداتهم وقراهم ولكن ما رصدنا عكس ذلك تماما.. هؤلاء النازحون لا يثقون بالنظام والتزاماته.الاتفاق الروسي-التركي كان من المفترض أن توجد ضمانة لعودة المدنيين إلى مناطقهم في جميع المناطق. روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية هي بذلك ثبتت سيطرة النظام على جميع المناطق والتي هي نحو 300 قرية وبلدة منذ 24 كانون الثاني الفائت. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 7, 2020