مدير “المرصد السوري”: الفصائل قالت أنها تصدت لهجوم من قوات النظام على محور في ريف حماة الشمالي الغربي

8 مارس,2020
أقل من دقيقة

مدير “المرصد السوري”: الفصائل قالت أنها تصدت لهجوم من قوات النظام على محور في ريف حماة الشمالي الغربي.. وشهدت الأجواء تحليقا لطائرات مسيرة تركية.
في جبل الزاوية قصفت قوات النظام بـ 25 قذيفة مدفعية بلدات عدة في ريف إدلب.. وتقدمت قوات النظام في قريتين فارغتين على خطوط التماس في محيط كفرنبل ولم تكن تخضع لسيطرة أي من الطرفين..الطائرات الروسية حلقت صباح اليوم ولم تقصف. وسائل إعلام تركية نشرت عن عودة المدنيين إلى بلداتهم وقراهم ولكن ما رصدنا عكس ذلك تماما.. هؤلاء النازحون لا يثقون بالنظام والتزاماته.
الاتفاق الروسي-التركي كان من المفترض أن توجد ضمانة لعودة المدنيين إلى مناطقهم في جميع المناطق. روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية هي بذلك ثبتت سيطرة النظام على جميع المناطق والتي هي نحو 300 قرية وبلدة منذ 24  كانون الثاني الفائت.

 

العربية

مدير "المرصد السوري": الفصائل قالت أنها تصدت لهجوم من قوات النظام على محور في ريف حماة الشمالي الغربي.. وشهدت الأجواء تحليقا لطائرات مسيرة تركية.في جبل الزاوية قصفت قوات النظام بـ 25 قذيفة مدفعية بلدات عدة في ريف إدلب.. وتقدمت قوات النظام في قريتين فارغتين على خطوط التماس في محيط كفرنبل ولم تكن تخضع لسيطرة أي من الطرفين..الطائرات الروسية حلقت صباح اليوم ولم تقصف. وسائل إعلام تركية نشرت عن عودة المدنيين إلى بلداتهم وقراهم ولكن ما رصدنا عكس ذلك تماما.. هؤلاء النازحون لا يثقون بالنظام والتزاماته.الاتفاق الروسي-التركي كان من المفترض أن توجد ضمانة لعودة المدنيين إلى مناطقهم في جميع المناطق. روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية هي بذلك ثبتت سيطرة النظام على جميع المناطق والتي هي نحو 300 قرية وبلدة منذ 24 كانون الثاني الفائت.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 7, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

8 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: رصدنا 25 قذيفة مدفعية أطلقتها قوات النظام على بلدات الفطيرة وسفوهن والبارة

7 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: المرصد كان يتحفظ خلال الفترة الماضية عن نشر مايجري من قتلى من مجموعات المرتزقة الموالين لأردوغان في ليبيا كون “المرصد السوري” لايريد أن يحرف الرأي الدولي عن ما يجري في إدلب

7 مارس,2020

مدير”المرصد السوري”: الأمس اندلعت اشتباكات في جبل الزاوية وقتل فيها (6) عناصر من قوات النظام و(9) من “الحزب الإسلامي التركستاني” وانتهت الاشتباكات الثالثة فجر الأمس، لكن اليوم لايوجد أي خروقات ولا أي اشتباكات على الإطلاق

7 مارس,2020

مدير”المرصد السوري”: عملية الاغتيال تمت مساء الأمس في السيدة زينب جنوب دمشق لـ قائد قوات “الحرس الثوري الإيراني” في محيط العاصمة دمشق وفي خطوط الجبهة مع الجولان السوري المحتل