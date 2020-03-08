قذائف الفصائل المكثفة تجبر قوات النظام على الانسحاب من مواقع تقدمت إليها بمحيط كفرنبل.. وتوقف متواصل للقصف الجوي منذ 57 ساعة

8 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انسحاب قوات النظام من معارة موخص والبريج الواقعة بمحيط كفرنبل بعد أن كانت تقدمت إليها يوم أمس السبت بدون مقاومة، وجاءت عملية الانسحاب عقب قصف مكثف نفذته الفصائل ومجموعات جهادية بعد منتصف ليل السبت – الأحد، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثالث على التوالي، حيث لا يزال القصف الجوي متوقف، في حين رصد المرصد السوري صباح اليوم تحليق لطائرة تركية مسيرة عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أنه يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين-أردوغان” وسط غياب قصف الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام منذ 48 ساعة متواصلة، فيما تتخلل هذا الهدوء قصف من قبل قوات النظام بنحو 25 قذيفة استهدفت كل من قرية البارة وسفوهن والفطيرة بريف إدلب.

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