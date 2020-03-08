تكلفة طريق حلب-دمشق الدولي: 2 مليون و200 ألف مهجر و8150 شهيد وقتيل.. ونحو 350 منطقة بيد “النظام السوري”

أكمل التصعيد الأعنف على الإطلاق شهره العاشر على التوالي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وشهدت الأشهر الـ 10 تلك تبدلات وتغيرات كبيرة في مناطق السيطرة والنفوذ بالإضافة لعمليات القتل والتهجير والتدمير الممنهجة والتي واكبها المرصد السوري لحقوق الإنسان جميعها، التصعيد الأعنف كان قد بدأ في الـ 30 من شهر نيسان/أبريل الفائت من العام 2019، عبر تصعيد غير مسبوق بالقصف الجوي والبري من قبل قوات وطائرات النظام السوري وحليفه الروسي عقبها عمليات عسكرية برية على فترات عدة، أفضت بدورها إلى سيطرة قوات النظام على 346 مدينة وبلدة وقرية وحققت الهدف الرئيسي للروس والنظام الذي يتمثل بالسيطرة الكاملة على اتستراد دمشق – حلب الدولي.

عملية السيطرة تلك جاءت على حساب دماء السوريين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم، في الوقت الذي اقتصر الدور الدولي على التنديد الإعلامي واتفاقات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين على “وقف إطلاق نار” بين الحين والآخر سرعان ما انهارت بعد أيام من تطبيقها، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد نزوح نحو مليوني و200 ألف مدني منذ أواخر شهر نيسان الفائت من العام الفائت 2019، من منازلهم ومناطقهم على خلفية القصف الهمجي من قبل الروس والنظام والعمليات العسكرية، حيث يفترش قسم كبير منهم العراء ضمن أراضي زراعية مجاورة فيما نزح قسم منهم عند أقرباء لهم في عمق إدلب وريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، كما لجأ قسم آخر إلى المخيمات الحدودية مع لواء اسكندرون، ومن الجدير ذكره أن المنطقة شهدت حالات نزوح داخل نزوح، حيث أجبر أهالي مناطق عدة بحماة وإدلب وحلب إلى النزوح نحو أماكن أخرى في المنطقة لتجبرهم ضربات النظام والروس الهستيرية على النزوح مجدداً نحو المجهول، في ظل ممارسات تجار الحرب باستغلال الوضع الراهن ورفع أسعار إيجار المنازل إلى مبالغ خيالية، بينما يتجلى دور “الضامن” التركي بقتل السوريين عند حدودها عبر رصاصات الجندرما.

كما وثق المرصد السوري استشهاد ومقتل ومصرع 8149 شخص منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، وهم:1770 مدنيا، بينهم 465 طفل و311 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 577 بينهم 143 طفلا و 103 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و120 بينهم 23 مواطنة و 24 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و710 بينهم202 طفلا و 119 مواطنات و6 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 245 شخصا، بينهم 45 مواطنة و60 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و118 مدنيا بينهم 36 طفلا و21 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي. كما قتل في الفترة ذاتها 3332 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 2265 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 3047 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل بينهم 170 قتلوا بقصف من قبل الطائرات المسيرة والمدفعية التركية.

وفي تفاصيل تبدلات مناطق النفوذ، رصد المرصد السوري سيطرة قوات النظام على أكثر من 276 مدينة وبلدة وقرية في محافظات إدلب وحماة وحلب منذ انطلاق العملية العسكرية البرية الأخيرة في الـ 24 من شهر يناير الفائت، ففي محافظتي إدلب وحماة سيطرت على 158، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين والزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وأنقراتي وجوباس وزكار وترنبة ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والشيخ إدريس وبجعاص والريان وتل الرمان ومسعدة ورأس العين وشوحة وكفرعميم وتل ريحان، والرصافة واسلامين وأبو الخشة وتل الطوقان وجلاس والشيخ منصور والدويرة وسراقب وجبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والملاجة وكفرموس وكوكبا القصيرة وكوكبا الطويلة وأم نير وراشا وشولين) و8 قرى وتلال ومواقع أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بالإضافة لـ الحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس وطنجرة والديرونة والشركة والعريمة وشير مغار وميدان غزال وشهرناز وحورتا وجرن ودير سنبل وكورة وسحاب والويبدة والصهرية بريفي حماة الغربي والشمالي الغربي.

و118 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: ((خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والإيكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفر حلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46 وكفرناها والبحوث العلمية وجميعة الكهرباء وعاجل وعويجل والمنصورة والراشدين الشمالية والسعدية ومدرسة الشرطة والشويحنة وتل الشويحنة وكفرداعل وحيان وبيانون وتل مصيبين وبابيص ومعارة الأرتيق وبشطرة وجمعية الهادي وحريتان وعندان وكفرحمرة وجمعية الكهرباء الثانية وجمعية آذار وتل النبي نعمان وجمعية الفنار وبشقاتين وبيت غازي وبشقاتين والهوتة وقيلون وجمعية الاتحاد العربي وجمعية المحاربين ومجينة وجمعية الزهراء والليرمون وياقد العدس كفربسين والشيخ عقيل وحور والقاسمية وعينجارة وبسرطون)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

وفي شهر نوفمبر الفائت سيطرت على كل من ((المشيرفة والزرزور وأم الخلاخيل جنوب شرق إدلب)) بينما تجلت المناطق التي سيطرت عليها خلال شهر آب/ أغسطس الفائت في ((مزارع الخوين والزرزور والتمانعة ومزارعها وسكيات وتل أغبر والأربعين والزكاة والصخر والجيسات والصياد وتل الصياد وبلدة كفرزيتا ونقاط غربها واللطامنة والصياد والبويضة ومعركبة ولطمين ولحايا ومورك بريف حماة الشمالي، ومدينة خان شيخون والسكيك وتل سكيك وترعي وتل ترعي والهبيط وعابدين ومغر الحمام ومغر الحنطة وكفرعين وتل عاس ومدايا والمردم ومزارع المنطار وكفريدون والصباغية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي بالإضافة لعدة تلال ومزارع ونقاط أخرى في المنطقة))، أما المناطق التي سيطرت عليها منذ نهاية نيسان الفائت وحتى مطلع آب الفائت تجلت بـ ((القصابية وحميرات والحردانة والقاروطية وقيراطة، بالإضافة إلى قلعة المضيق والكركات والتوينة وكفرنبودة والبانة وتل عثمان والمستريحة والشريعة وباب الطاقة، والجابرية وتل هواش والتوبة والشيخ إدريس والمهاجرين والحمرا والحويز وحصرايا، وأبو رعيدة ومنطقتي العزيزية والري.))

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خلال الأشهر الـ 10 خروج أكثر من 50 مشفى ونقطة طبية عن الخدمة نتيجة القصف الهستيري ولا سيما الروسي، وهي (( مشفى كفرزيتا ومشفى جسر الشغور ومشفى كيوان في كفرعويد ومشافي الشام المركزي وكفرنبل الجراحي والسيدة مريم والخطيب والأورينت في كفرنبل ومشفى نبض الحياة في حاس ومشفى التح ومشفى سرجة ومشفى بلشون ومشفى الـ 112 في قلعة المضيق ومشفى المغارة ومشفى شام في بلدة اللطامنة ومشفى تخصصي في قرية هواش ومشفى النسائية بترملا ومشفى الأمل بكنصفرة، بالإضافة لـمراكز صحية وطبية في كفرنبودة ومعرة حرمة والهبيط والركايا وكفروما ومركز الغاب الأوسط وخان شيخون وحيش والفردوس والكنانة وعدة مشافي ونقاط طبية أخرى بأرياف حلب وإدلب وحماة)).

بينما وثق المرصد السوري خلال الفترة ذاتها استخدام قوات النظام مواد محرمة دولية خلال قصفها البري تسبب بإحراق آلاف الدنمات ضمن الأراضي الزراعية الجنوبية والغربية لمدينة خان شيخون، والهبيط وعابدين وأطراف كفرسجنة وكفرعين ومناطق أخرى ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وحرش السكيبية وتل حدايا والإيكاردا في ريف حلب الجنوبي، بالإضافة لكفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي، فضلاً عن عمليات التعفيش التي تنفذها قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المناطق التي سيطرت عليها عبر سرقة المنازل والمحال التجارية والمحاصيل الزراعية للمدنيين.