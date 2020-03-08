مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار دراجة نارية ملغمة وسط مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل”الجيش الوطني”

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تبين أنه ناجم عن انفجار دراجة نارية ملغمة في شارع السياسية وسط مدينة عفرين، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

في حين وثق “المرصد السوري” العثور على جثة مقاتل لدى الفصائل الموالية لتركيا مقتولا ومرميا على أحد الطرقات الفرعية في ناحية شران بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.