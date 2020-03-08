اشتباكات عنيفة بين “أحرار الشرقية” و “الجبهة الشامية” عند معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا

8 مارس,2020
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أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيلي “أحرار الشرقية” من جهة، و”الجبهة الشامية” من جهة أُخرى إثر هجوم للأول على مواقع الجبهة الشامية المتمركزين عند المعبر الحدودي مع تركيا في مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ومعلومات عن وقوع جرحى في صفوف الطرفين. وكان المرصد السوري رصد الخميس 5 مارس/ آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشاة شهدتها قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الاشتباكات جرت بين فيلق المجد من جهة ولواء الشمال من جهة أخرى، إثر خلاف فيما بينهما على تقاسم المسروقات”الغنائم”، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.

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