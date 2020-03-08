مقتل عنصر من “استخبارات قسد” جراء انفجار في ريف دير الزور الشرقي

8 مارس,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” أن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة لأحد العناصر ضمن “استخبارات قوات سوريا الديمقراطية” قرب مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى لمقتله على الفور. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 455  شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 147 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 303 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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