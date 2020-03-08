المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدخل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى إدلب

دخلت العشرات من الآليات العسكرية التركية إلى محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، حيث ما يزال وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا مستمرا في يومه الثاني بإدلب، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إن السيارات التركية دخلت شمال إدلب وتوجهت نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب.

مع دخول الرتل العسكري التركي الجديد يرتفع العدد إلى 3480 مركبة عسكرية تركية إلى سوريا في الفترة من 2 فبراير حتى 7 مارس، حسبما أفاد المرصد السوري.

وأضافت أن 8350 جنديًا تركيًا انتشروا أيضًا في إدلب خلال نفس الفترة.

وفي الوقت نفسه، قال المرصد، الذي يقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين على الأرض، إن “الهدوء الحذر” ساد منطقة التصعيد في إدلب يوم السبت.

واتفقت روسيا وتركيا على وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية يوم الخميس الماضي، بعد مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان استمرت لمدة ست ساعات.

بدأ سريان وقف اطلاق النار فى الساعة 00:01 من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، وفقا للاتفاق الذى قرأه بعد محادثات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

ويأتي الاتفاق بعد مواجهة مباشرة بين تركيا والقوات السورية التي وقعت عدة مرات في إدلب خلال الشهرين الماضيين منذ أن شنت القوات السورية حملة ضد الجماعات المتمردة المدعومة من تركيا في إدلب.

المصدر:موقع الهديل