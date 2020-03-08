المرصدالسوري لحقوق الانسان : تحت القصف.. النظام السوري ينسحب من مناطق سيطرت عليها سابقاً

8 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاحد ان الفصائل الجهادية تمكنت وعبر استخدامها للقصف المكثف من اجبار قوات النظام السوري على الانسحاب من مواقع تقدمت اليها بمحيط كفرنبل , وذلك وسط استمرار توقف القصف الجوي منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد انسحاب قوات النظام من معارة موخص والبريج الواقعة بمحيط كفرنبل بعد أن كانت تقدمت إليها يوم أمس السبت بدون مقاومة، وجاءت عملية الانسحاب عقب قصف مكثف نفذته الفصائل ومجموعات جهادية بعد منتصف ليل السبت – الأحد، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثالث على التوالي، حيث لا يزال القصف الجوي متوقف، في حين رصد المرصد السوري صباح اليوم تحليق لطائرة تركية مسيرة عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

المصدر:قناة اليوم

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