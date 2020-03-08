المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب.. وقف إطلاق النار يدخل يومه الثالث وسط هدوء حذر

8 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري انسحبت من معارة موخص والبريج الواقعة بمحيط كفرنبل في ريف إدلب، بعدما كانت تقدمت إليها يوم أمس السبت من دون مقاومة، وسط هدوء حذر يسود منطقة خفض التصعيد.

وجاءت عملية الانسحاب عقب قصف مكثف نفذته الفصائل ومجموعات معارضة بعد منتصف ليل السبت – الأحد، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة خفض التصعيد، مع دخول وقف النار يومه الثالث على التوالي، حيث لا يزال القصف الجوي متوقف، في حين رصد المرصد السوري صباح اليوم تحليق لطائرة تركية مسيرة عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب

وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أنه يتواصل الهدوء الحذر في عموم خفض التصعيد، وسط غياب قصف الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام السري منذ 48 ساعة متواصلة، فيما تتخلل هذا الهدوء قصف من قبل قوات النظام بحوالى 25 قذيفة استهدفت كل من قرية البارة وسفوهن والفطيرة بريف إدلب.

 

المصدر:جريدة المدن الالكترونية

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