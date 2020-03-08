مدير “المرصد السوري”: تركيا تواصل إدخال آلياتها العسكرية إلى إدلب.. ربما تحضر لمحاربة النظام وهو أمر نستبعده أو محاربة الجهاديين وهو ما نتوقعه.. هناك نقاط تركية لا تعد ولا تحصى أنشأت خارج اتفاقية سوتشي كان آخرها نقطة جديدة اليوم.. عدد القوات التركية في إدلب بات نحو (9000) جندي دخلوا على متن نحو (3750) آلية تركية منذ بداية شباط/ فبراير الفائت. هل مهمتهم هي احتلال المنطقة أو محاولة محاربة الجهاديين؟ الهدنة مستمرة باستثناء ما جرى بعد منتصف الليل عندما أخرجت قوات النظام من بعض القرى في محيط كفرنبل.. النازحون لم يعودوا إلى مناطقهم ووصلوا مناطق قرب الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق الاحتلال التركي شمال حلب.. و”المرصد السوري” قدم الكثير من التقارير للدول الأوروبية حول متاجرة أردوغان بملف اللاجئين.. غالبية العالقين على الحدود اليونانية ليسوا من الجنسية السورية ولا علاقة لهم بالذين هجروا من إدلب.. وقد وثقنا مقتل (448) مواطنا برصاص “الجندرما” التركية منعا لوصولهم إلى أوروبا منذ ٢٠١٦.. وليس هناك فصيل مستقل داخل سوريا.. ولا تستطيع هيئة تحرير الشام خرق الاتفاق الروسي-التركي إذا ما أرادت تركيا.. المخابرات التركية على علاقة مع جميع الفصائل وأولها “تحرير الشام”.. باستثناء “حراس الدين” وبعض المجموعات القليلة.. تصلنا أخبار يومية عن جثث داخل منازل في القرى والبلدات التي شهدت معارك رفضوا مغادرة منازلهم وقتلوا في ظروف مختلفة

مدير "المرصد السوري": تركيا تواصل إدخال آلياتها العسكرية إلى إدلب مدير "المرصد السوري": تركيا تواصل إدخال آلياتها العسكرية إلى إدلب.. ربما تحضر لمحاربة النظام وهو أمر نستبعده أو محاربة الجهاديين وهو ما نتوقعه.. هناك نقاط تركية لا تعد ولا تحصى أنشأت خارج اتفاقية سوتشي كان آخرها نقطة جديدة اليوم.. عدد القوات التركية في إدلب بات نحو (9000) جندي دخلوا على متن نحو (3750) آلية تركية منذ بداية شباط/ فبراير الفائت. هل مهمتهم هي احتلال المنطقة أو محاولة محاربة الجهاديين؟ الهدنة مستمرة باستثناء ما جرى بعد منتصف الليل عندما أخرجت قوات النظام من بعض القرى في محيط كفرنبل.. النازحون لم يعودوا إلى مناطقهم ووصلوا مناطق قرب الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق الاحتلال التركي شمال حلب.. و"المرصد السوري" قدم الكثير من التقارير للدول الأوروبية حول متاجرة أردوغان بملف اللاجئين.. غالبية العالقين على الحدود اليونانية ليسوا من الجنسية السورية ولا علاقة لهم بالذين هجروا من إدلب.. وقد وثقنا مقتل (448) مواطنا برصاص "الجندرما" التركية منعا لوصولهم إلى أوروبا منذ ٢٠١٦.. وليس هناك فصيل مستقل داخل سوريا.. ولا تستطيع هيئة تحرير الشام خرق الاتفاق الروسي-التركي إذا ما أرادت تركيا.. المخابرات التركية على علاقة مع جميع الفصائل وأولها "تحرير الشام".. باستثناء "حراس الدين" وبعض المجموعات القليلة.. تصلنا أخبار يومية عن جثث داخل منازل في القرى والبلدات التي شهدت معارك رفضوا مغادرة منازلهم وقتلوا في ظروف مختلفة Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, March 8, 2020