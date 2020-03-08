تزامنا مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. تحليق طائرات استطلاع في الأجواء.. وانفجار عنيف في ريف حلب الغربي 

8 مارس,2020
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يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين-أردوغان” وسط غياب قصف الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام منذ 67 ساعة متواصلة، فيما تشهد المنطقة تحليقا لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.
على صعيد متصل، سُمع دوي انفجار عنيف في ريف ريف حلب الغربي أفادت مصادر المرصد السوري بأنه ناتج عن تفجير مخلفات حرب ومستودعات ذخائر لم تتمكن الفصائل من سحبها قبل انسحابها من المنطقة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، انسحاب قوات النظام من قريتي معارة موخص والبريج الواقعة بمحيط كفرنبل بعد أن كانت تقدمت إليها يوم أمس السبت بدون مقاومة، وجاءت عملية الانسحاب عقب قصف مكثف نفذته الفصائل ومجموعات جهادية بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

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