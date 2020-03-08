القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى تل أبيض وتصيبان عنصرا في قوات النظام 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي قزعلي وسليب وقرية كوربلك غربي تل أبيض، ما تسبب بإصابة عنصر من قوات النظام بجروح بليغة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 مارس/آذار، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع قوات النظام بالقرب من طريق “M4” في اللواء 93 وقرية الخالدية غرب مدينة عين عيسى بريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار، قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية على محيط مخيم عين عيسى والطريق الدولي “m4” في ريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.