الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.. انفجار دراجة نارية بالقرب من مقر عسكري

8 مارس,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال 7 مواطنين في منطقة عفرين على يد فصيل موالٍ لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت دراجة نارية مفخخة، اليوم، بالقرب من مقر “السلطان مراد” الموالية لتركيا وسط مدينة عفرين شمال حلب، ما تسبب بإصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة.
على صعيد متصل، قتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا، إثر أنفجار ضرب بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قرب “المحكمة” في البلدة، ما أدى لسقوط جرحى، وكان المرصد السوري رصد، اليوم، انفجارا عنيفا في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تبين أنه ناجم عن دراجة نارية ملغمة في شارع السياسية وسط مدينة عفرين، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.
على صعيد متصل، عثر اليوم على جثة مقاتل لدى الفصائل الموالية لتركيا، مقتولا ومرميا على أحد الطرقات الفرعية في ناحية شران بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.

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