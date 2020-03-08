أكثر من 60 آلية عسكرية تركية جديدة تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع تعدادها منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى أكثر من 400 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف مما يزيد عن 60 آلية عسكرية من ضمنها دبابات وأسلحة ثقيلة، باتجاه منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 410 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3810 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8800 جندي تركي.