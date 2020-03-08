بعد أسبوع من الهدوء الحذر في ريف حلب الشرقي.. القوات التركية تقصف قرية في ريف منبج وتصيب امرأة 

أصيبت امرأة بجروح متفاوتة، نتيجة قصف مدفعي للقوات التركية على قرية عرب حسن كبير شمال غرب مدينة منبج.

يذكر أن المنطقة تشهد هدوءا حذرا منذ أسبوع.

ورصد المرصد السوري في 1 مارس/آذار، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف تمركزات قوات مجلس الباب العسكري وقوات النظام ومحيط القاعدة الروسية في بلدة العريمة، كما طال القصف منازل المدنيين في بلدة العريمة قرية العوسجلي، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة، كما تشهد المنطقة موجة نزوح المدنيين بإتجاه مدينة منبج.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ووفقا لمصارد المرصد السوري فإن القصف على العريمة استهدف مبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.