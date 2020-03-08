مناطق نفوذ النظام.. مسلحون يهاجمون مواطنا ضمن سوق في مدينة حلب.. ومصابين في دير الزور في إحتفال ذكرى “8 آذار”

9 مارس,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 مدنيين بقصف مدفعي على مدينة حلب

أفادت مصادر “المرصد السوري” بأن مجموعة مسلحة هاجمت أصحاب أحد المحلات التجارية في سوق حلب الجديدة، واستخدمت أسلحة حربية رشاشة، ما تسبب بإصابة عدة مواطنين بجروح متفاوتة، ونشر الرعب في صفوف المدنيين.
على صعيد متصل، أصيب مواطنين اثنين برصاص قوات “الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام، وذلك أثناء إطلاق النار احتفالا بذكرى “الثامن من آذار” في حي الجورة بمدينة ديرالزور.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مزيدا من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الموالية لإيران في مناطق تواجدها في أرياف محافظة الرقة، حيث قُتل شابان برصاص الميليشيات الموالية لإيران بالقرب من قرية المغلة التابعة لناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

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