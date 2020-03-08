خلال ساعة واحدة.. 250 آلية عسكرية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان” مساءً.. وارتفاع تعدادها منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى أكثر من 600

9 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول مزيدا من الأرتال العسكرية التركية مساء اليوم، حيث بلغ عدد الآليات التي وصلت في ساعة واحدة أكثر من 250 شاحنة تحمل دبابات ومصفحات ومعدات عسكرية. ورصد المرصد السوري مساء اليوم، دخول رتل تركي يتألف مما يزيد عن 60 آلية عسكرية من ضمنها دبابات وأسلحة ثقيلة، باتجاه منطقة “بوتين-أردوغان”.
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 600 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4000 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9100 جندي تركي.

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