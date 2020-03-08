بعد أسابيع من البحث.. العثور على جثة شاب تحت أنقاض منزله في ريف إدلب.. و72 ساعة من الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد شاب عثرت فرق الإنقاذ على جثته تحت أنقاض منزله في بلدة سرمين، وذلك بعد أسابيع على استشهادهم بغارة جوية للطائرات الحربية الروسية.

على صعيد متصل، يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين-أردوغان” وسط غياب قصف الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام منذ 72 ساعة متواصلة.

في سياق ذلك، سُمع دوي انفجار عنيف في ريف ريف حلب الغربي أفادت مصادر المرصد السوري بأنه ناتج عن تفجير مخلفات حرب ومستودعات ذخائر لم تتمكن الفصائل من سحبها قبل انسحابها من المنطقة.

كما تشهد المنطقة تحليقا لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، انسحاب قوات النظام من قريتي معارة موخص والبريج الواقعة بمحيط كفرنبل بعد أن كانت تقدمت إليها يوم أمس السبت بدون مقاومة، وجاءت عملية الانسحاب عقب قصف مكثف نفذته الفصائل ومجموعات جهادية بعد منتصف ليل السبت – الأحد.