بعد أسابيع من البحث.. العثور على جثة شاب تحت أنقاض منزله في ريف إدلب.. و72 ساعة من الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”

9 مارس,2020
أقل من دقيقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد شاب عثرت فرق الإنقاذ على جثته تحت أنقاض منزله في بلدة سرمين، وذلك بعد أسابيع على استشهادهم بغارة جوية للطائرات الحربية الروسية.
على صعيد متصل، يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين-أردوغان” وسط غياب قصف الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام منذ 72 ساعة متواصلة.
في سياق ذلك، سُمع دوي انفجار عنيف في ريف ريف حلب الغربي أفادت مصادر المرصد السوري بأنه ناتج عن تفجير مخلفات حرب ومستودعات ذخائر لم تتمكن الفصائل من سحبها قبل انسحابها من المنطقة.
كما تشهد المنطقة تحليقا لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، انسحاب قوات النظام من قريتي معارة موخص والبريج الواقعة بمحيط كفرنبل بعد أن كانت تقدمت إليها يوم أمس السبت بدون مقاومة، وجاءت عملية الانسحاب عقب قصف مكثف نفذته الفصائل ومجموعات جهادية بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

9 مارس,2020

خلال ساعة واحدة.. 250 آلية عسكرية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان” مساءً.. وارتفاع تعدادها منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى أكثر من 600

9 مارس,2020

“عدسة المرصد”: آثار الدمار في بلدة البارة في جبل الزاوية نتيجة القصف البري والجوي خلال العملية العسكرية الأخيرة

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 مدنيين بقصف مدفعي على مدينة حلب
9 مارس,2020

مناطق نفوذ النظام.. مسلحون يهاجمون مواطنا ضمن سوق في مدينة حلب.. ومصابين في دير الزور في إحتفال ذكرى “8 آذار”

8 مارس,2020

بعد أسبوع من الهدوء الحذر في ريف حلب الشرقي.. القوات التركية تقصف قرية في ريف منبج وتصيب امرأة 