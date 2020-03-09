 وقف إطلاق النار الجديد يدخل يومه الرابع على التوالي باستمرار الهدوء الحذر وغياب طائرات النظام والروس عن أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ساعاته الأولى من يومه الرابع على التوالي بهدوء حذر يتواصل في عموم المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وسط غياب مستمر لطائرات النظام والروس عن الأجواء، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه سُمع دوي انفجار عنيف في ريف ريف حلب الغربي أفادت مصادر المرصد السوري بأنه ناتج عن تفجير مخلفات حرب ومستودعات ذخائر لم تتمكن الفصائل من سحبها قبل انسحابها من المنطقة.