 وقف إطلاق النار الجديد يدخل يومه الرابع على التوالي باستمرار الهدوء الحذر وغياب طائرات النظام والروس عن أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”

9 مارس,2020
أقل من دقيقة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ساعاته الأولى من يومه الرابع على التوالي بهدوء حذر يتواصل في عموم المنطقة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وسط غياب مستمر لطائرات النظام والروس عن الأجواء، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه سُمع دوي انفجار عنيف في ريف ريف حلب الغربي أفادت مصادر المرصد السوري بأنه ناتج عن تفجير مخلفات حرب ومستودعات ذخائر لم تتمكن الفصائل من سحبها قبل انسحابها من المنطقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال مدني على يد الفصائل المدعومة من أنقرة في عفرين
9 مارس,2020

في ظل تعتيم حقوقي وإعلامي دولي.. انتهاكات الفصائل المسيطرة على عفرين تتواصل عبر بيع منازل المهجرين الأكراد بضوء أخضر تركي

9 مارس,2020

بعد أسابيع من البحث.. العثور على جثة شاب تحت أنقاض منزله في ريف إدلب.. و72 ساعة من الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”

9 مارس,2020

خلال ساعة واحدة.. 250 آلية عسكرية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان” مساءً.. وارتفاع تعدادها منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى أكثر من 600

9 مارس,2020

“عدسة المرصد”: آثار الدمار في بلدة البارة في جبل الزاوية نتيجة القصف البري والجوي خلال العملية العسكرية الأخيرة