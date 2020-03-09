القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى إدلب ليرتفع تعداد الآليات التي دخلت منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 650

9 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية إلى داخل الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 50 آلية عسكرية اتجهت نحو المواقع التركية في إدلب، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 650 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4050 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9100 جندي تركي.

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