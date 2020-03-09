بعد إفراغ حمولتها في القامشلي.. آليات عسكرية روسية تعود إلى عين عيسى شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توجه رتل عسكري تابع للقوات الروسية نحو منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث انطلقت 11 آلية عسكرية روسية صباح اليوم الاثنين من القامشلي إلى عامودا والدرباسية وأبو رأسين بريف الحسكة ومنها تابعت طريقها نحو عين عيسى شمال مدينة الرقة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الرتل كان قد وصل إلى القامشلي قبل أسبوعين وأفرغت الآليات حمولتها لتعود الآن إلى عين عيسى، يذكر أن أن رتل روسي مؤلف من 20 مدرعة كان ق

د دخل إلى بلدة عين عيسى يوم أمس الأحد.