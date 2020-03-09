في إطار نشاطها المتصاعد بالمنطقة.. نحو 20 آلية روسية تتجه إلى القامشلي قادمة من عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول أكثر من 19 آلية تابعة للقوات الروسية نحو منطقة الدرباسية في طريقها إلى مدينة القامشلي، وفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الآليات هي عربات مصفحة وصهاريج وناقلات جند قادمة من منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي نحو القامشلي بريف الحكسة، وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، توجه رتل عسكري تابع للقوات الروسية نحو منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث انطلقت 11 آلية عسكرية روسية صباح اليوم الاثنين من القامشلي إلى عامودا والدرباسية وأبو رأسين بريف الحسكة ومنها تابعت طريقها نحو عين عيسى شمال مدينة الرقة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الرتل كان قد وصل إلى القامشلي قبل أسبوعين وأفرغت الآليات حمولتها لتعود الآن إلى عين عيسى، يذكر أن أن رتل روسي مؤلف من 20 مدرعة كان قد دخل إلى بلدة عين عيسى يوم أمس الأحد.