فيديو يظهر إردوغان محرجا.. بوتين أجبره على الانتظار دقيقتين قبل الدخول
اضطر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى انتظار نظيره الروسي فلاديمير بوتين دقيقتين قبل لقائهما في موسكو في الخامس من الشهر الجاري.
وأظهر فيديو بثته محطة “روسيا 1” التابعة للدولة الأحد، الرئيس التركي وهو ينتظر مضيفه قبيل اجتماع لهما في موسكو.
A report aired yesterday on Russian state-controlled TV (Russia 1) features newly released footage about how Putin made Erdogan wait for 2 minutes outside the hall before meeting him on March 5 in Moscow. pic.twitter.com/SFk87v0EJO
— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 9, 2020
واعتبر مغردون أن بوتين وجه إهانة لإردوغان بهذا التصرف، حيث تمر العلاقات بين البلدين بتوتر على خلفية النزاع في الشمال السوري.
📌#بوتين يُهين #بغل بني عثمان #اردوغان
ويتركه ينتظر خارج مكتبه، ولم يأذن له بالدخول 👇🏽
— عبد الله علي الجبرين (@Aljebreen_) March 9, 2020
بوتين والسر وراء اذلال اردوغان وهل جدير بما لقبوه بحامي الاسلام #بوتين_يهين_اردوغان
— شافي العجيل (@UfWwp) March 9, 2020
وربط مغردون بين ما حدث في موسكو، مع موقف مماثل وقع في عام 2016، عندما اضطر بوتين لانتظار إردوغان دقيقة و46 ثانية، قبيل لقاء جمع بينهما في تركيا.
وعقدت القمة الأخيرة بين بوتين واردوغان بعد تصعيد كبير في إدلب في شمال غرب سوريا في ضوء هجوم للقوات السورية بدأته في ديسمبر لاسترداد المنطقة من الفصائل المقاتلة والمتشددة التي تسيطر عليها والتي تدعم أنقرة عددا منها.
وأدت هذه المواجهات إلى توتر العلاقات بين تركيا وروسيا بعدما عززتا تعاونهما في الملف السوري في الأعوام الأخيرة.
المصدر:قناة الحرة