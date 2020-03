فيديو يظهر إردوغان محرجا.. بوتين أجبره على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

اضطر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى انتظار نظيره الروسي فلاديمير بوتين دقيقتين قبل لقائهما في موسكو في الخامس من الشهر الجاري.

وأظهر فيديو بثته محطة “روسيا 1” التابعة للدولة الأحد، الرئيس التركي وهو ينتظر مضيفه قبيل اجتماع لهما في موسكو.

A report aired yesterday on Russian state-controlled TV (Russia 1) features newly released footage about how Putin made Erdogan wait for 2 minutes outside the hall before meeting him on March 5 in Moscow. pic.twitter.com/SFk87v0EJO

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 9, 2020