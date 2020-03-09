أجهزة “النظام” الأمنية تشن حملة مداهمات مكثفة في ريف حمص الشمالي وتعتقل 55 شخص من أصحاب “التسويات والمصالحات”

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار التوتر ضمن الريف الشمالي لحمص على خلفية “الحملة الأمنية” التي تنفذها قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، حيث شنت خلال الـ 48 ساعة الفائتة مداهمات مكثفة لكل من الحولة وتل ذهب وكفرلاها وتلبيسة ومناطق أخرى شمال حمص، اعتقلت خلالها أكثر من 55 من المدنيين والمقاتلين السابقين لدى الفصائل ممن أجروا “مصالحة وتسوية”، وترافقت عمليات الدهم مع إطلاق رصاص مكثف بالإضافة لاستنفار كبيرة لقوات النظام وتعزيز لحواجزها ونصب حواجز “طيارة” في المناطق أنفة الذكر.

وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الفائت، عملية اغتيال جديدة شهدتها مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال (س.و) وهو أحد أبرز “عرابي” المصالحات في المنطقة وله صلة بالقوات الإيرانية كما كان قد أخبر قوات النظام عن مواقع مستودعات ذخيرة وأسلحة تركتها الفصائل خلفها بعد خروجها من تلبيسة بعد اتفاقات دولية بالإضافة لمساهمته بتسليم عدد من الشبان الذين رفضوا “المصالحة والتسوية” مع النظام السوري.