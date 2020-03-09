المرصد السوري لحقوق الانسان: دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية

دخل رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية، اليوم الاثنين، الأراضي السورية عبر منفذ كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، بأن الرتل يتألف من نحو 50 آلية عسكرية اتجهت صباح اليوم نحو المواقع التركية في إدلب، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 650 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وأشار إلى أنه بعد خول هذا الرتل يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4050 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9100 جندي تركي.