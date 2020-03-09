المرصد السوري لحقوق الانسان: أكثر من 60 آلية عسكرية تركية تدخل المنطقة العازلة بإدلب

أفادَ المرصدُ السوري لحقوقِ الإنسان، الأحد، بدخولِ رتلٍ عسكري جديدٍ للاحتلالِ التركيّ إلى المنطقةِ العازلةِ عبرَ معبرِ كفرلوسين، شمال إدلب.

وقالَ المرصدُ: إنّ الرتلَ يزيدُ عن 60 آلية عسكريّة من ضمنها دباباتٍ وأسلحة ثقيلة، مشيراً إلى أنّ الرتلَ توجّه إلى إدلب وحلب.

وبذلك يرتفعُ عددُ الشاحناتِ والآلياتِ العسكريّة التي وصلت المنطقة العازلة منذُ بدءِ وقفِ إطلاق النار الجديد إلى 410 آليات.

فيما بلغَ عددُ جنودِ الاحتلالِ الذينَ انتشروا في إدلب وحلب، خلال الفترة الممتدةِ من الثاني من شهرِ شباط/ فبراير وحتى الآن إلى أكثر من 8800 جنديٍّ تركيّ.