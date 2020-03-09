المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا ترسل 50 آلية عسكرية جديدة إلى سوريا

أرسلت تركيا، صباح اليوم الإثنين، رتلا عسكريا جديدا إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن الرتل يتألف من نحو 50 آلية عسكرية اتجهت نحو المواقع التركية في إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية، منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 650 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبدخول الرتل اليوم، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير وحتى الآن، إلى أكثر من 4050 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9100 جندي تركي.