المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا أرسلت آليات إلى إدلب منذ بدء وقف إطلاق النار

دخل رتل عسكري تركي جديد الأراضي السورية من معبر كفرلوسين بريف إدلب على الحدود مع تركيا.

كما عمد الجيش التركي إلى إنشاء نقطة جديدة لها في قرية زردنا بريف إدلب الشمالي، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 350 آلية، بالإضافة لمئات الجنود, وفقا للمرصد السوري.

ومع دخول الرتل العسكري الجديد يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة ادلب خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الفائت, وحتى الآن، إلى أكثر من 3750 شاحنة وآلية عسكرية تركية, و8700 جندي تركي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اتفقا في 5 مارس/ اذار الجاري، على وثيقة مشتركة “بروتوكول”, ووقف اطلاق النار في ادلب.