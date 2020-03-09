المرصد السوري لحقوق الانسان:يكشف عن انتهاكات جديدة للفصائل الموالية لتركيا بحق المدنيين في عفرين السورية

تواصل الفصائل الموالية لتركيا، ما يسمى بالجيش الوطني انتهاكاتها بحق المدنيين في مدينة عفرين.

وقال المرصد السوري بأنهم كشفوا عن معلومات توثق عن انتهاكات ما يسمى بالجيش الوطني بحق مواطني عفرين، حيث حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات جديدة وضح فيها الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المدينة، وذلك نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك الفصائل الجهادية بحق ما تبقى من الأكراد بعد تهجيرهم من منازلهم.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية إلى منح الضوء الأخضر لتلك الفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية.

وأضاف المرصد السوري عن مصادر لها في مدينة عفرين، إن الفصائل الجهادية تعمل على بيع منازل المدنيين المهجرين الذين تهجروا إبان عملية الاحتلال التركي على تلك المنطقة، وتتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين، مبيناً إن الفصائل الجهادية السورية في عفرين تعيث فساداً في المنطقة، والتي بدأت مؤخراً عن بيعها للمنازل التجارية والتي تعود ملكيتها لأبناء عفرين.

وأكدت المصادر للمرصد: بأن الاحتلال التركي، يمنح الفصائل الجهادية الحرية بالتصرف كما يشاؤون، كما إن يتم ترهيب المواطنين الكرد في تلك المنطقة، في إطار عملية التهجير ما تبقى من أهالي عفرين.

الجدير بالذكر أن المرصد السوري كان ومنذ سيطرة الاحتلال التركي ومواليها على عفرين، ترصد جميع الانتهاكات بحق سكانها الأصليين، وتأتي الانتهاكات جميعها في ظل تعتيم حقوقي وإعلامي دولي.

المصدر:خبر24