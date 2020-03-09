المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات التركية والفصائل الموالية تخرقان وقف إطلاق النار في إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، قصفاً بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي قزعلي وسليب وقرية كوربلك غربي تل أبيض، ما تسبب بإصابة عنصر من قوات الجيش السوري بجروح بليغة.

وقال المرصد إنه رصد في 7 مارس(آذار) “قصفاً مدفعياً مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع قوات الجيش السوري بالقرب من طريق “M4″ في اللواء 93 وقرية الخالدية غرب مدينة عين عيسى بريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية”.

وأشار المرصد إلى إطلاق، قذائف مدفعية من القوات التركية على محيط مخيم عين عيسى والطريق الدولي “M4” بريف الرقة، في 2 مارس (آذار) دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر:الكلمة اونلاين