5 إصابات بسقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر على خيمة عزاء لأحد عناصر “قسد”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سقطت قذيفة هاون مجهولة المصدر على خيمة عزاء في قرية ماشخ بريف ديرالزور الشرقي، ما تسبب بإصابة 5 أشخاص.

يذكر أن خيمة العزاء لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية قتل بانفجار عبوة ناسفة بمدينة البصيرة قبل أيام.

ورصد “المرصد السوري”، اليوم، انفجارعبوة ناسفة في سيارة تابعة لأحد العناصر ضمن “استخبارات قوات سوريا الديمقراطية” قرب مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى لمقتله على الفور.